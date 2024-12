Andria, tentata rapina: arrestato 37enne

ANDRIA – Nei giorni scorsi, le Volanti della Questura di Andria hanno arrestato un trentasettenne andriese per tentata rapina nei confronti di un cittadino rumeno residente nella città federiciana.

A dare l’allarme un uomo che ha segnalato, su linea 112, la presenza di un giovane che, vestito di nero e armato di pistola, aveva tentato di estorcergli denaro.

L’uomo riferiva, inoltre, che l’aggressore si trovava, in quel momento, dietro la porta della sua abitazione ove si era rifugiato e, sferrando pugni alla stessa, tentava di entrare.

Personale della Polizia di Stato, immediatamente giunto sul posto, in Via Ponte Giulio, a poca distanza dal luogo segnalato, ha bloccato ed identificato un uomo la cui descrizione corrispondeva esattamente a quella fornita dal richiedente. L’uomo, subito perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola, poi rivelatasi a salve.

Dati gli elementi raccolti, gli operatori della Questura di Andria, coordinati dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica, hanno arrestato il soggetto, traducendolo presso la Casa circondariale di Trani.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto.

Occorre precisare che la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una eventuale sentenza definitiva di condanna.

