Trani, baby gang aggredisce un uomo di 53 anni

TRANI – Ancora un episodio di violenza a Trani, dove un uomo di 53 anni è stato barbaramente aggredito da un gruppo di giovanissimi. Il pestaggio è avvenuto domenica sera dopo le 22 in via Giuseppe Di Vittorio, strada trafficata in una zona residenziale della città.

La vittima dell’aggressione sarebbe stata accerchiata dalla baby gang, che si sarebbe poi scagliata contro l’uomo per futili motivi: numerosi i colpi ricevuti dal 53enne, alcuni dei quali alla testa. Nei minuti successivi, sono arrivati i soccorsi del 118 per accertarsi delle sue condizioni e prestare le cure necessarie. Gli accertamenti clinici sono poi stati effettuati presso l’ospedale di Bisceglie, dove l’uomo è stato trasferito nella tarda serata.

Non si tratterebbe di un caso isolato, ma di una serie di episodi già avvenuti nelle ultime settimane. Numerose le segnalazioni dei cittadini anche nel pieno centro storico di Trani, con diversi giovanissimi che si sono già resi protagonisti di risse e aggressioni. Il problema della sicurezza resta centrale sia per i residenti che per i turisti del co-capoluogo della BAT.

