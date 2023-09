Aumento TARI a Barletta, Coalizione Civica contro il sindaco Cannito

BARLETTA – Non è andato giù al gruppo consiliare di Coalizione Civica il commento di Cosimo Cannito, che non imputa all’operato dell’amministrazione comunale il recente aumento della TARI per diversi residenti di Barletta.

«Il principale problema dell’aumento della TARI – si legge nel comunicato dei consiglieri Michela Diviccaro e Carmine Doronzo – è la mancata introduzione, da parte dell’amministrazione cittadina, della tariffazione puntuale, che consentirebbe agevolazioni per tutti i nuclei familiari che effettuano correttamente la raccolta differenziata. Nonostante Cannito abbia inserito questo importante obiettivo nelle sue linee di mandato, non è stato fatto assolutamente nulla in tal senso e i nostri concittadini sono costretti a strapagare i servizi per la raccolta dei rifiuti».

Questo il commento di Coalizione Civica, che rincara la dose: «Il sindaco si assuma le sue responsabilità e non imputi l’aumento al solo 1,4% previsto per legge». Il primo cittadino, infatti, ha puntato l’attenzione sull’incremento già previsto rispetto allo scorso anno, liberando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità. Continua la battaglia in assise comunale, mentre i cittadini fanno i conti con la tassa sui rifiuti.

