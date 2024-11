Tragedia sul lavoro, perde la vita un 51enne potentino

SASSO MARCONI (BO) – Tragedia sul lavoro a Sasso Marconi in provincia di Bologna dove Giuseppe Schettino, 51enne originario di Viggianello (Pz), ha perso la vita dopo essere precipitato da un traliccio dell’alta tensione. L’uomo stava effettuando degli interventi come tecnico di una società di cablaggi. La caduta sarebbe avvenuta da un paio di metri di altezza: il 51enne lucano è morto durante il trasporto in ospedale. In corso le indagini dei carabinieri mentre la Procura ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. L’uomo viveva da alcuni in anni in Emilia-Romagna, lascia la compagna e una figlia piccola.

“E’ ancora più inaccettabile l’ennesimo drammatico incidente sul lavoro che ha stroncato la vita nel Bolognese dell’operaio di Viggianello Giuseppe Schettino, 50 anni, perché avvenuto in contemporanea con lo sciopero generale e la manifestazione di Potenza nella quale abbiamo denunciato l’assenza di interventi per la sicurezza, con zero euro da parte del Governo”. Così il segretario regionale Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli che aggiunge: “A soli pochi giorni dall’”omicidio bianco” dell’operaio edile di Villa d’Agri, Agostino Vita, in un cantiere presso il Tribunale di Potenza, non si muore solo in Basilicata ma i lavoratori lucani continuano a morire anche fuori regione. Il sindacato non è più disposto a contare i morti sul lavoro. La piazza di Potenza della manifestazione di Cgil e Uil ha dato una forte risposta: è una vergogna!. Noi chiediamo al governo più investimenti e attenzione alla sicurezza. Chiediamo rispetto per la dignità del lavoro, che non è stata raggiunta! La nostra stella polare è il lavoro. La priorità è il lavoro, la dignità del lavoro, la sicurezza sul lavoro, un lavoro non precario, un lavoro non che non sfrutta. Dopo la mobilitazione di venerdì – dice Tortorelli – individueremo insieme alle organizzazioni confederali di categoria dei lavoratori delle costruzioni, il settore con più morti ed incidenti, tutte le iniziative necessarie per la prevenzione e la sicurezza”.

