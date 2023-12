Tragedia a Lecce, 18enne muore davanti ai suoi amici

Un giovane straniero di 18 anni è morto nella serata di lunedì 11 dicembre in un appartamento di via degli Stampacchia, a Lecce. Durante la serata, il 18enne si è sentito male vomitando diverse volte: a quel punto, i suoi amici hanno allertato il 118, ma all’arrivo dei sanitari non c’è stato nulla da fare, vani i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche i Carabinieri del comando provinciale di Lecce che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla tragedia.

