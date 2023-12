Sono 14 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite questa mattina dalla Polizia sui territori a nord della provincia di Lecce e a sud della provincia di Brindisi. Gli indagati sono presunti partecipi ad un’associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

L’operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce ha consentito di acquisire significative evidenze in ordine alla elevata probabilità che i territori di S. Pietro Vernotico, Squinzano e Trepuzzi siano sottoposti al controllo di frange storiche della sacra corona unita che interagirebbero tra loro nella gestione in particolare del traffico di stupefacenti e di armi.

Sono in corso perquisizioni domiciliari che sinora hanno portato al sequestro di importanti somme di denaro in contanti, ritenuto provento attività illecite, dosi stupefacenti e materiale esplodente.

