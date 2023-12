Salento, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco: 2 auto distrutte

Poco dopo la mezzanotte di martedì 12 dicembre, due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Gallipoli e Ugento, sono state allertate a causa di una deflagrazione segnalata in via Po, a Melissano (Lecce). Durante il tragitto, un’altra chiamata ha segnalato un’auto in fiamme nei pressi del cimitero, sempre nello stesso comune.

La centrale dei Vigili del Fuoco ha deciso di dirottare la squadra di Ugento verso questa nuova emergenza, mentre quella di Gallipoli è proseguita verso via Po. Una volta sul posto. il team di Gallipoli ha trovato una Fiat Panda Van distrutta da un’esplosione. Gli operatori hanno ispezionato l’area, trovando frammenti di vetro e metallo lungo la strada, mentre il cofano dell’auto è stato rinvenuto su un terrazzino vicino.

Nel frattempo, la squadra nei pressi del cimitero ha lavorato per spegnere l’incendio di una Ford Fiesta. Una volta domate le fiamme, sono state avviate le indagini per scoprire le cause di entrambi gli incidenti, ancora in corso. Al momento, non ci sono segnalazioni di persone ferite a causa di queste emergenze.

Maria Teresa Carrozzo

