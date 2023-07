POLIGNANO – “Devo dare il benvenuto – ha detto Emiliano – al presidente della regione Veneto che è una regione sorella adriatica della Puglia.

Una regione con la quale abbiamo fatto insieme anche battaglie molto importanti per la tutela del mare Adriatico e mi riferisco soprattutto al referendum sulle trivelle. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della prima serata del Festival “Il Libro Possibile” di Polignano.



Abbiamo spesso visioni comuni, ovviamente con delle eccezioni che riguardano più che il concetto astratto di autonomia la sua effettiva realizzazione, le modalità di realizzazione. Entrambi siamo convinti che maggiori poteri alle regioni sia un fatto positivo.

Luca ci sta lavorando da tanti anni a questa opzione e ci vuole arrivare con le intese dell’autonomia differenziata.

A me piacerebbe più una riforma costituzionale uguale per tutte le regioni. A parte questo, Veneto e Puglia in Conferenza delle Regioni collaborano su tutto”.

Con il presidente Emiliano, sul palco in piazza Moro, ha dialogato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Polignano per presentare il suo ultimo libro dal titolo “I pessimisti non fanno fortuna”. Qui sotto le dichiarazioni del governatore Veneto Luca Zaia

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp