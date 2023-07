GRAVINA – Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, fatta luce su una presunta organizzazione che avrebbe operato in alcuni comuni della provincia barese. Una vasta operazione, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, impegnati dalle prime ore di questa mattina. I militari a conclusione di lunghe e complesse indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, hanno eseguito all’alba ordinanze di custodia cautelare a carico di numerosi indagati, ritenuti, secondo l’accusa, appartenenti a un sodalizio criminale che sarebbe stato operativo, in particolare, nella città di Gravina in Puglia, dedito al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione dei Carabinieri ha interessato anche in altri due comuni della provincia di Bari.

+++ IN AGGIORNAMENTO+++

