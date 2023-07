TARANTO – Incidente stradale in Via Campania all’incrocio con Via Emilia a Taranto. Due auto si sono violentemente scontrare dopo prima delle 7 di questa mattina, una delle due vetture si è poi ribaltata, all’interno del mezzo viaggiava una donna, rimasta incastrata nell’abitacolo. Sono stati i Vigili del Fuoco di Taranto, intervenuti tempestivamente, ad estrarre la persona ferita che è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia di Stato.

Foto di Francesco Manfuso

