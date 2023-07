Bari: In auto con patente falsa, denunciato 33enne

E’ stato bloccato mentre circolava nel centro di Bari con una patente di guida falsa, a bordo di un’auto priva di revisione periodica. Un 33enne di origini straniere è stato scoperto dalla Polizia Locale durante un controllo di routine. Alla richiesta del documento, l’uomo ha esibito una patente che non ha convinto gli agenti. Un controllo più approfondito, attraverso strumenti come smartfad e lentino contafili, ha accertato l’illecito. L’uomo è stato quindi denunciato e sanzionato per guida senza patente e circolazione con veicolo privo di revisione. Gli agenti hanno sequestrato il documento falso, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. Sull’uomo gravava anche un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a cui non aveva ottemperato.

