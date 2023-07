Colpi di pistola in aria a Barletta, Polizia sventa furto d’auto

BARLETTA – Scene di paura a Barletta nella serata di mercoledì. Due malviventi stavano per compiere un furto d’auto in zona 167, alla periferia ovest della città, mentre è sopraggiunta una volante della Polizia.

Mentre i due responsabili erano intenti a forzare una BMW, un passante ha scoperto il tentativo di furto e ha segnalato il fatto in corso d’opera, inducendoli a mettersi in fuga lungo via Chinnici: in prossimità dell’incrocio, però, c’è stato il frontale con la pattuglia della Polizia.

Caos al momento dell’impatto, con un colpo di pistola sparato in aria mentre la strada e i balconi dei residenti cominciavano ad affollarsi per accertarsi dell’accaduto. Lo sparo da parte di uno dei due agenti ha spaventato uno dei due malviventi, fermato durante la concitazione del momento. Sul posto anche la Guardia di Finanza.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp