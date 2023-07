Lecce: Accoltellò rivale in amore, 46enne condannato a 7 anni

I giudici del Tribunale di Lecce hanno condannato a 7 anni di reclusione un uomo di 46 anni di Galatina, Rocco Indraccolo, accusato di aver accoltellato l’uomo che riteneva fosse il suo presunto rivale in amore. L’ imputato era accusato di tentato omicidio aggravato. I giudici hanno anche disposto il risarcimento del danno in separata sede ed una provvisionale di 20mila euro in favore della vittima. Il fatto risale al 9 febbraio scorso, al culmine di una violenta lite tra i due.

