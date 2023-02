TORRE SANTA SUSANNA – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brindisi e della Compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato un 24enne per tentato omicidio nei confronti di un 31enne, entrambi di Torre Santa Susanna. Nel corso della notte, per cause in corso di accertamento, in via Dei Mille, il 24enne esplodeva un colpo di pistola che attingeva al capo la vittima che, gravemente ferita, veniva soccorsa da alcuni suoi amici e trasportato in Ospedale a Brindisi. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, hanno consentito di trovare l’indagato ancora in possesso della pistola utilizzata. L’arrestato è stato, infine, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sul luogo del delitto è intervenuta anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.

Maggiori dettagli nel tg di Antenna Sud delle 19.45

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp