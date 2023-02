Un uomo di 51 anni e la compagna di 52 sono stati denunciati dai carabinieri per rapina in concorso, lesioni personali ed indebito utilizzo di carta di pagamento. Entrambi sono ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un’anziana compiuta nel novembre scorso a Morciano di Leuca (Lecce). I filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dai carabinieri hanno consentito di individuare nella coppia i presunti responsabili della rapina. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine l’uomo con il volto coperto da un passamontagna avrebbe fatto irruzione in casa dell’anziana, strattonandola fino a farla cadere a terra, per poi fuggire con la borsa della vittima che conteneva 150 euro e documenti personali. La fuga del 51enne fu agevolata dalla compagna; l’anziana, invece, venne soccorsa e trasferita in ospedale per i traumi riportati.

