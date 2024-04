FRANCAVILLA FONTANA – Sono ricoverate all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi tre delle quattro persone intossicate e soccorse dal 118 nella serata di domenica. L’episodio è avvenuto a Francavilla Fontana. I componenti del gruppetto, un adulto e tre adolescenti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia avevano bevuto una bibita conservata all’interno di un’abitazione di un parente, attualmente residente altrove. Fatto sta che, dopo i primi sintomi dell’intossicazione, i quattro hanno allertato il 118 per poi, dopo i primi soccorsi, essere trasportati in ospedale.

Intossicati con una bibita: 4 persone in ospedale

Uno di loro è stato dimesso, due sono tenuti sotto osservazione. Più grave, invece, un 15enne, ricoverato in Pediatria dopo un passaggio in Rianimazione ma fuori pericolo di vita e, attualmente, in buone condizioni di salute. La bevanda sospetta è stata sequestrata dai militari che, in attesa di ulteriori analisi sulla composizione del liquido, indagano su quanto accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author