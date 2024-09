Torino, Vanoli insoddisfatto dello 0-0 col Lecce

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, non nasconde il suo disappunto dopo lo 0-0 casalingo con il Lecce. “Non abbiamo avuto equilibrio, devo essere bravo io a trovare soluzioni a questo problema. È un punto importante, ma non mi è piaciuta la lentezza della nostra manovra”, ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa.

Nonostante il risultato non sia un “campanello d’allarme”, secondo Vanoli c’è bisogno di lavorare su alcuni aspetti: “Dovevamo servire meglio i nostri attaccanti, siamo stati lenti e abbiamo commesso vari errori. Queste cose non sono andate bene”.

Ma dopo lo 0-0 con il Lecce, il tecnico sottolinea la necessità di crescere: “Abbiamo affrontato grandi squadre che proponevano gioco, ora dobbiamo imparare a comandare il gioco con le dirette avversarie. È il prossimo passo che il Torino deve compiere”.

Anche Valentino Lazaro ammette che la squadra ha mancato sotto diversi aspetti: “Sappiamo che potevamo fare meglio, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo già nella prossima partita a Verona”. L’austriaco ha avuto l’occasione migliore nel finale di gara, ma ha esitato: “È vero, potevo calciare, ma non mi sono fidato del mio sinistro. Non dovevo avere paura: in settimana lavoreremo tanto anche su questo”.

