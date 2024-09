Altamura-Benevento 0-2: i murgiani resistono fino all’88’

Il primo punto sembrava quasi in dirittura d’arrivo, ma proprio in extremis il Benevento riesce ad avere la meglio su una Team Altamura a cui non manca l’impegno, ma il cinismo si. Finisce 0-2 il match del San Nicola.

Cambia ancora lo spartito tattico dei murgiani: modulo 3-5-2 stavolta, con Molinari e Minesso in avanti, difesa a tre con De Santis, Sadiki e Gigliotti, esterni Poggesi e Mane. Buona occasione per l’Altamura al 3’: cross di Rolando e testa di Minesso, palla alta di poco. Doppio tentativo di Acampora per gli ospiti: prima al 17’ con un tiro dalla distanza impreciso e poi al 22’ direttamente da corner ma Pane è attento. Cambi forzati per Auteri: al 27’ Ferrara lascia il posto a Viscardi, al 41’ Acampora invece a Starita. Al 47’, in pieno recupero, conclusione al volo di Di Pinto dagli sviluppi di una rimessa di Mane con respinta ospite.

Nella ripresa parte meglio il Benevento. Che al 51’ sfiora il gol: punizione da posizione defilata di Lamesta, conclusione a giro che colpisce la traversa. Al 68’ proteste murgiane per un presunto rigore non concesso: tocco sospetto di Talia su tentativo di Palermo. Quindi il crollo finale: all’88’ la rete del Benevento con Berra. Angolo di Prisco, colpo di testa vincente dell’ex Bari che trafigge Pane. Al 96’ contropiede giallorosso con l’Altamura sbilanciato in avanti. Avanza verso l’area di rigore in ripartenza Lanini che sotto porta è cinico. Finisce 0-2.

