Lecce, Gotti: ‘Contento del pari, ma resta un po’ di rammarico’

Luca Gotti si prende il pareggio, ma non è del tutto soddisfatto: “Sono contento della prestazione, ma c’è anche un po’ di rammarico – afferma l’allenatore dei giallorossi -. Mi è piaciuta la personalità mostrata con la capolista della Serie A in questo momento”. Il rammarico principale è per le occasioni non concretizzate: “Negli ultimi 20 metri ci è sempre mancato qualcosa, abbiamo sciupato qualche passaggio e siamo stati poco precisi. Tuttavia, abbiamo interpretato bene la gara e i ragazzi mi sono piaciuti per la voglia di vincere che hanno dimostrato in campo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author