Tony Hadley, in piazza a Castellana l’icona pop degli anni Ottanta

CASTELLANA G. – Da “Through the Barricades” a “Gold”, una scaletta di brani tra la carriera solita e il classico e intramontabile repertorio firmato con gli Spandau Ballet. Castellana Grotte regala un’altra notte indimenticabile: dopo il grande successo dei live musicali del rapper Artie 5ive e del cantautore romano Alex Britti, il pubblico di “Piazze d’Estate” ha accolto la voce inconfondibile, calda e potente di Tony Hadley, icona pop degli anni ’80, nella città delle grotte per una delle tappe del tour pop estivo “Mad about you” con la Fabulous TH Band. Sul palco, i brani particolarmente cari ad Hadley e le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover. L’ex frontman degli Spandau, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, si esibirà in brani che riveleranno anche il suo amore per la musica swing.

