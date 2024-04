Tir va a fuoco sulla A1, Italia spaccata in due per ore

Un camion prende fuoco sulla A1 e l’Italia resta spaccata in due per ore. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 di venerdì all’altezza del km 357 dell’arteria autostradale che collega Milano con Napoli, ha causato enormi disagi alla circolazione con code chilometriche e centinaia di auto, camion e furgoni fermi in attesa di poter riprendere il viaggio.

Il tir ha preso fuoco tra i caselli di Arezzo e Valdarno. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma il rogo del mezzo ha provocato un vero e proprio collasso alla viabilità che si è protratto per tutto il pomeriggio e la serata. Disagi e forti rallentamenti del traffico si sono registrati anche nei percorsi alternativi dove gli automobilisti si sono riversati dopo la chiusura della A1.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi meccanici oltre alla polizia stradale ed il personale del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Pompieri e forze dell’ordine hanno lavorato senza sosta per limitare al massimo i disagi ma il blocco al traffico ha generato code fino ad 11 km nella direzione verso Roma e 5 sull’uscita obbligatoria di Valdarno.

Il mezzo pesante andato a fuoco trasportava, in base a quanto emerso, generi alimentari e carne. Il tir si è ribaltato e le fiamme hanno avvolto completamente sia il trattore stradale che il rimorchio. Per chi procedeva in direzione di Firenze, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo, Autostrade ha fornito una serie di consigli e chiesto di proseguire sulla strada regionale 69 fino a Valdarno da dove poi rientrare in A1. Percorso inverso per chi viaggiava in direzione sud.

“Per lunghe percorrenze consigliato è consigliato uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in Autostrada a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi viaggia verso sud”, gli aggiornamenti forniti dalla società. Con il passare delle ore la situazione è andata lentamente migliorando. Intorno alle 19 è stato riaperto il tratto in direzione Firenze e per tentare decongestionare il traffico la carreggiata è stata adibita a doppio senso di marcia.

I vigili del fuoco, dopo avere spento l’incendio, hanno proceduto con le operazioni di pulizia e di ripristino del manto stradale al fine di consentire anche la riapertura del tratto verso la Capitale, quello maggiormente colpito dalle conseguenze dell’incidente. Immediatamente si è messa in moto la macchina per fornire assistenza a tanti automobilisti rimasti bloccati proprio nel giorno che precede l’inizio del week end e che coincide in uno dei massimi orari di punta di tutta la settimana, con la chiusura dei cantieri e delle fabbriche. Agli utenti in coda è stata fornita acqua e aggiornamenti in tempo reale dal personale di Autostrade per l’Italia.

