È morto lo stilista Roberto Cavalli

MILANO – E’ morto a 83 anni, nella sua Firenze, lo stilista Roberto Cavalli, fondatore della omonima casa di moda. Da tempo malato, lascia la compagna Sara e i sei figli, l’ultimo dei quali nato appena un anno fa.

Grande talento artistico ma anche imprenditoriale, Cavalli esce con la prima collezione a suo nome nel 1970, al Salon du Pret-a’-Porter di Parigi. Porta sulle passerelle della Sala Bianca di Palazzo Pitti, e poi su quelle di Milano Collezioni, le sue collezioni.

Nel 1972 apre la sua prima boutique a Saint-Tropez. Diventa in poco tempo celebre nel mondo, soprattutto per i look animalier: non a caso il New York Times lo incoronerà re dei vestiti “animaleschi”. Famose anche le sue collezioni Denim, ma anche gli abiti sfarzosi da red carpet. E ancora le feste faraoniche nella sua villa di Firenze, il jet set, i grandi eventi internazionali. Oltre a nuovi marchi, come Just Cavalli, lanciata sul finire degli anni ’90: abbigliamento uomo e donna, ma anche accessori, occhiali da sole, orologi, profumi, biancheria intima e costumi da bagno.

Nel 2015 lo stilista vende la sua storica maison, ceduta a un fondo di investimento, e poco dopo lascia anche il ruolo di direttore creativo del brand.

