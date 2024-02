Termina a reti inviolate la sfida tra Casertana e Potenza

Un punto nelle ultime tre partite per i falchi di Cangelosi. Due sconfitte nelle precedenti gare per i leoni di Marco Marchionni. Arrivano così Casertana e Potenza in questa 24esima giornata con l’esigenza quindi di provare a mettere in cascina punti fondamentali per classifica e morale.

Andiamo in cronaca. Dopo 55 secondi Tavernelli spaventa il Potenza con un destro che termina non lontano dal palo difeso da Alastra. La risposta del Potenza arriva al sesto con Candellori che in rovesciata, su sponda di Caturano, non inquadra lo specchio della porta. Il match va avanti senza grandi emozioni e condito da vari errori da ambo le parti fino al 42esimo quando Calapi calcia da lontano ma il tiro è di facile presa per l’estremo difensore lucano. Si va così negli spogliatoi.

Nella ripresa dopo 5 minuti Caturano da calcio piazzato sporca i guantoni a Venturi. Al 55esimo è Pace a provarci dal limite sinistro dell’area senza però causare gravi problemi al portiere campano che è miracoloso due minuti dopo (57esimo) su un colpo di testa di Caturano. La palla finisce in rete sul tap-in successivo di Armini che però viene pescato in fuorigioco. A due minuti dal termine dei minuti regolamentari Curcio ci prova dalla distanza ma la palla termina alta sulla traversa. L’ultima occasione del match arriva sulla testa di Rossetti nel terzo dei quattro minuti di extra time ma il numero 11 rossoblù non riesce ad imprimere la giusta forza e direzione.

Termina dunque zero a zero una gara che non ha offerto grandi emozioni e che, per quanto visto in campo, ha equiparato due squadre divise da dieci punti in classifica. Un punticino a testa che fa comunque morale in vista dei prossimi impegni. Per il Potenza altra trasferta a Teramo contro il Monterosi, poi arriverà l’Avellino al “Viviani”.

IL TABELLINO DI CASERTANA – POTENZA

Sabato 3 febbraio 2024, ore 20.45, stadio “Alberto Pinto”: 24a Giornata Campionato Serie C – Girone C

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Bacchetti, Soprano, Nicoletti (81’ Paglino); Deli, Damian, Casoli (60’ Toscano); Curcio, Tavernelli (88’ Taurino), Carretta (60’ Rovaglia).

A disp.: Marfella, Celiento, Montalto, Matese, Galletta, Sciacca, Turchetta.

All.: Vincenzo Cangelosi

POTENZA (3-5-2): Alatra; Armini, Sbraga, Verrengia; Pace (77’ Burgio), Candellori, Schiattarella (88’ Steffè), Maisto (72’ Saporiti), Spaltro (72’ Hadziosmanovic); Volpe (77’ Rossetti), Caturano.

A disp.: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Castorani, Mazzeo, Persichini, Hristov.

All.: Marco Marchionni

Arbitro: D’Eusanio (Faenza)

Guardalinee: Consonni (Treviglio) – Bartoluccio (Vibo Valentia)

Quarto Uomo: Leone (Avezano)

CASERTANA 0 – 0 POTENZA

MARCATORI:

AMMONITI: 30’ Nicoletti, 47’ Bacchetti, 49’ Soprano, 62’ Marchionni (dalla panchina), 67’ Damian, 74’ Pace, 76’ Sbraga, 82’ Armini,

ESPULSIONI:

CORNER: 5 – 3

RECUPERO: 1’ – 4’

SPETTATORI: oltre 2.500

