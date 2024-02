Un rigore di Patierno consegna all’Avellino i tre punti, Monopoli battuto 0-1

MONOPOLI – Il rigore di Patierno consegna all’Avellino tre punti sofferti, gli irpini vincono 0-1 al “Veneziani” contro un Monopoli sempre in palla e più volte vicino al pari. I biancoverdi perdono dopo due risultati utili di fila.

Avvio spavaldo del Gabbiano, al 7’ Viteritti lascia partire un pericoloso destro che termina di poco alto. I Lupi rispondo al 12’, botta di Tito, Gelmi ci mette la manona e si fa aiutare dal palo, gioco poi interrotto a causa della presenza di un fumogeno in campo. 14’, scambio tra Patierno e Varela, quest’ultimo sceglie la potenza e non centra la porta. Quarto d’ora, fase di gioco confusa, dinamica abbastanza sfortunata: Angileri tocca con una mano dopo un contrasto e Centi indica il dischetto, Patierno è lucidissimo e spiazza Gelmi portando il suo Avellino in vantaggio al “Veneziani”. La partita è equilibrata ma fino al 43’ non offre spunti, a due minuti dal 45’ Sgarbi controlla il pallone con un delizioso aggancio, scarica per Patierno che viene murato da un grande Angileri, sulla ribattuta De Cristofaro trova un Gelmi attento. Al termine dell’unico minuto di recupero concesso si va negli spogliatoi con gli irpini in vantaggio.

54’, progressione di Viteritti, Borello lascia scorrere per De Paoli che carica il destro, Ghidotti non perfetto ma ci pensa Tito a sventare la minaccia. Il Monopoli è in palla, Avellino in affanno. Al 63’ Viteritti dalla bandierina pesca Fazio che prolunga e De Paoli sotto porta sfiora il pari, Ghidotti salva i Lupi. Ancora i padroni di casa, al 67’ Tommasini brucia la difesa avversaria, entra in area ma incrocia male senza impensierire il portiere campano. 70’, clamorosa occasione sempre sui piedi di Tommasini: svarione di Rigione che consente all’attaccante di ritrovarsi a tu per tu con Ghidotti ma in posizione leggermente defilata, sfera centrale per un’enorme chance sprecata. 75’, primo squillo dell’Avellino, traversone dalla destra per Tito che di prima intenzione conclude alto. 79’, altro cross da destra, Gori impatta di testa ma Gelmi blocca. 81’, miracolo di Ghidotti sulla girata a schiacciare di Borello, strozzato in gola l’urlo di gioia dei sostenitori pugliesi. Al 90’ gli irpini colgono di sorpresa un Monopoli sbilanciato e sfiorano il raddoppio con Dall’Oglio che tutto solo spara in cielo davanti a Gelmi. Il Monopoli ci prova fino all’ultimo istante ma senza trovare l’episodio giusto, l’Avellino vince soffrendo, si conferma una squadra da trasferta e torna a -7 dalla Juve Stabia. Sconfitta ingenerosa per gli uomini di Taurino.

IL TABELLINO

MON 0-1 AVE

Monopoli (3-4-2-1): Gelmi; Fazio (42’st. Grandolfo), Bizzotto, Angileri (32’st. La Vardera); Viteritti, Hamlili, Vitale (1’st. Iaccarino), Barlocco; Sosa (1’st. Borello), Bulevardi (1’st. De Paoli); Tommasini. All. Anaclerio (Taurino squalificato).

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cionek, Rigione, Frascatore; Cancellotti, De Cristofaro (26’st. Dall’Oglio), Armellino, Varela (16’st. Palmiero), Tito (42’st. D’Ausilio); Patierno (26’st. Gori), Sgarbi (42’st. Liotti). All. Pazienza.

Arbitro: Centi di Terno.

Marcatori: 16’pt. Patierno rig. (A).

Note: ammoniti: Vitale (M), Hamlili (M), Pazienza (A).

Angoli: 6-2

