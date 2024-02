Taranto, Orlando al 96’ abbatte il muro del Monterosi

Un rete di Francesco Orlando, la prima in campionato, a partita praticamente finita regala al Taranto una vittoria insperata e 3 punti che portano i rossoblu momentaneamente al quarto posto. Non è stata una bella partita, ma va dato merito alla squadra di Capuano di averci creduto fino alla fine. Il Monterosi si dispera e perde una buona occasione e resta ultimo in classifica.

LA CRONACA

🟥🟦 90’+ 6’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Orlando! Fabbro, dalla destra, serve Orlando in area che di prima intenzione fulmina forte Forte. Prima, pesantissima rete stagionale per il fantasista rossoblu. Lo Iacovone esplode.

⏱️ 90’ Sono 7 i minuti di recupero.

🟥🟦 88’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto si rivede Mastromonaco, gli fa spazio Bifulco.

⬜️🟥 86’ Ammonito 🟨 Fantacci per gioco falloso su Orlando.

🟥🟦 84’ Ammonito 🟨 Matera per gioco falloso su Tolomello.

⬜️🟥 82’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio per il Monterosi: Tolomello e Ferreri per Gori e Di Francesco.

🟥🟦 82’ Conclusione a giro di Orlando dal limite, ma non inquadra lo specchio.

🟥🟦 80’ Botta da fuori di Calvano, Forte è attento e blocca.

⬜️🟥 79’ Ammonito 🟨 Mbende per gioco falloso su De Marchi che gli aveva rubato il pallone.

🟥🟦 77’ Su angolo di Matera, Calvano colpisce di testa in area, ma non inquadra la porta.

🟥🟦 74’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto finisce la partita di Valietti, comincia quella di Fabbro. Capuano fa capire che vuole vincerla.

⬜️🟥 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambia anche il Monterosi: Tartaglia per Piroli.

🟥🟦 69’ SOSTITUZIONE 🔄 triplo cambio nel Taranto: Capuano manda in campo Orlando, Matera (all’esordio in rossoblu) e De Marchi per Kanoute (infortunato), Zonta e Simeri.

🟥🟦 62’ Un tiro-cross di Calvano all’interno dell’area si spegne sul fondo, ma la difesa ospite era in controllo.

⏱️ 60’ Risultato bloccato, ma il Taranto ha iniziato con un passo diverso rispetto al primo tempo.

⬜️🟥 56’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Monterosi, Scarsella prende il posto di Gavioli.

⏱️ 49’ Gioco ripreso.

⏱️ 48’ Gioco fermo per un problema al microfono del secondo assistente, Domenico Russo di Torre Annunziata.

⏱️ 46’ Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione, nessun cambio.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3’ La prima frazione si chiude in parità, 1-1. Dopo il vantaggio su rigore di Kanoute al 9’, il Taranto ha abbassato troppo il baricentro giocando soprattutto di rimessa. L’iniziativa è passata nelle mani del Monterosi che ha trovato il meritato pareggio al 35’ con Parlati. Risultato giusto.

⏱️ 45’ Concessi ben 3 minuti di recupero.

🟥🟦 37’ Reagisce subito il Taranto con una iniziativa di Bifulco, il quale si accentra, ma la conclusione dal limite è poco potente e non impensierisce Forte che blocca a terra.

⬜️🟥 35’ GOL DEL MONTEROSI: ⚽️ Parlati! I laziali trovano il pareggio con il centrocampista, lasciato tutto solo e libero di calciare a rete una palla vagante. Parlati festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno. Seconda rete stagionale per lui, la prima proprio al Taranto nel match d’andata.

🟥🟦 34’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso nei confronti di Gori.

⏱️ 25’ Monterosi alla ricerca del pari, Taranto in controllo. Capuano si sbraccia chiedendo ai suoi di alzare il baricentro.

⬜️🟥 17’ Ammonito 🟨 Piroli per gioco falloso su Kanoute.

🟥🟦 9’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute! Dagli 11 metri, il senegalese non sbaglia e spiazza Forte siglando il suo decimo gol stagionale.

🟥🟦 7’ RIGORE PER IL TARANTO: al termine di un’azione manovrata, Bifulco viene atterrato in area da Gori, per Sacchi non ci sono dubbi e indica il dischetto.

⬜️🟥 6’ Monterosi insidioso con un calcio di punizione dal limite di Fantacci, smanaccia Vannucchi.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-⬜️🟥 MONTEROSI 2-1

⚽️ RETI: 9’ rigore Kanoute (T), 35’ Parlati (M), 90’+6’

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Riggio, Miceli, Luciani; Valietti (74’ Fabbri), Zonta (69’ Matera), Calvano, Ferrara; Bifulco (88’ Mastromonaco), Simeri (69’ De Marchi), Kanoute (69’ Orlando). Panchina: Loliva, Ladinetti, Enrici, Panico, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone. All. Capuano.

⬜️🟥 MONTEROSI 352: Forte; Piroli (70’ Tartaglia), Mbende, Sini; Verde, Gavioli (56’ Scarsella), Parlati, Gori (82’ Tolomello), Fantacci; Di Francesco (Ferreri), Eusepi. Panchina: Rigon, Golfo, Cordova. All. Romondini.

🟡 ARBITRO: Gabriele Sacchi di Macerata. Assistenti: Matteo Taverna di Bergamo e Domenico Russo di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Alessandro Gervasi di Cosenza.

🟨 AMMONITI: Piroli, Mbende, Fantacci (M); Ferrara, Matera (T).

📌 NOTE: recuperi 3’/7’. Angoli 6-1

