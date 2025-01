Tensione tra tifosi di Brindisi e Angri in autostrada

Non c’è stato contatto ma solo il lancio di un fumogeno tra alcuni tifosi del Brindisi di rientro da Acerra e un gruppo di un’altra tifoseria rivale ( forse quella dell’Angri di rientro da Manfredonia). Il momento concitato che si è registrato ad un area di servizio nei pressi di Vallata non è passato inosservato agli automobilisti di passaggio. Fortunatamente come si diceva nessun contatto, dopo il lancio del fumogeno, ognuno ha proseguito il proprio viaggio di rientro.

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts