Tennis: Andrea Cardinale e Angelica Nocco vincono il 60° Open della Canicola

Sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Maglie è calato il sipario sulla 60ª edizione del Torneo Open della Canicola con la vittoria nel maschile di Andrea Cardinale (2.6 CT Galatina) e nel femminile di Angelica Nocco (2.6 CT Ceglie Messapica).

L’edizione 2024 dell’Open può essere definita a pieno titolo come un’edizione da record, con oltre 220 partecipanti iscritti nelle varie categorie e tabelloni. L’elevato numero di tennisti ha costretto gli organizzatori a prorogare di due giorni il calendario degli incontri.

Nel tabellone di seconda categoria maschile la vittoria è andata ad Andrea Cardinale che ha superato Jacopo Tarlo (2.6 CT Brindisi) per 6-3 6-0. Da segnalare l’intensa semifinale tra il giovane talento Riccardo Manca (2.8 CT Maglie) e Tarlo, conclusasi 7-6(2) 6-4 in favore di quest’ultimo dopo un lungo ed equilibrato confronto.

Nel tabellone di seconda categoria femminile Angelica Nocco ha superato Emma Quarta (3.4) per 6-1 6-1. Va sottolineato che Quarta era reduce da una finale di terza categoria disputata in mattinata, dove ha ceduto a Francesca D’Aloia Cascone (3.3 Luiss) per 7-5 6-3.

Nella finale di terza categoria maschile, Andrea Russo (4.1 CT Calimera) ha ottenuto una vittoria in rimonta su Antonio Michele Prete (3.2 Country Club Molfetta) con il punteggio di 4-6 7-5 10-1.

Gli altri risultati:

4ª cat. m. Salvatore De Donno (CT Maglie) – Matteo Casciaro (CT Corsano) 6-7(5) 6-0 10-4

4ª cat. f. Katia Nicolardi (CT Maglie) – Alessia Rosati (Out Line Tennis School) 6-2 6-0

NC m. Antonio Portaluri (Nettuno TC Bologna) – Alessandro Novembrini (CT Collepasso) 6-3 6-0

Doppio maschile Ludovico Chiriacò (TC Proloco Marina di Ginosa) Andrea Cardinale (CT Galatina) hanno superato la coppia padre-figlio del CT Corsano, Biagio e Mattia Longo, per 6-2 6-1.

Durante la cerimonia di premiazione, Andrea Cardinale ha dedicato la vittoria del torneo a Marco Ottaviano, ex direttore sportivo del CT Galatina recentemente e prematuramente scomparso. Il presidente del CT Galatina, Giovanni Di Lorenzo, ha ricordato Ottaviano con una voce carica di emozione, subito accompagnata da un commosso applauso proveniente dal pubblico sugli spalti.

Alla cerimonia di premiazione, condotta dal direttore del torneo Antonio Baglivo, erano presenti il consigliere nazionale FITP Donato Calabrese, il presidente del CT Maglie Walter Mega, il vicepresidente Antonio Sorrento, e i consiglieri del circolo magliese Angelo Seviroli, Giuseppe Portaluri, Luca Bavia, Giancarlo Romano, Daniele Gatto,

Per il direttore del torneo Antonio Baglivo: “Contentissimo del numero record di partecipanti provenienti da tutta Italia, e per il numeroso e appassionato pubblico che ha assistito agli incontri e per l’ottimo livello di gioco e grande fair play fra i partecipanti”

Per il consigliere nazionale FITP Donato Calabrese: «Seguo questa manifestazione da molti anni e ormai mi considero di casa a Maglie. Devo fare i miei complimenti per l’eccellente capacità organizzativa del circolo, che ha dimostrato già in passato con l’organizzazione di manifestazioni di livello internazionale e nazionale come la Fed Cup, la Serie A1, la Coppa Davis Junior e i tornei giovanili internazionali di Tennis Europe. Il CT Maglie conferma ogni anno la sua consolidata esperienza, grazie anche all’apporto del consigliere regionale e direttore sportivo Antonio Baglivo».

Per il presidente del CT Maglie, Walter Mega: «Il Torneo Open della Canicola è tra i più longevi d’Italia e il record di partecipanti si spiega con le eccellenti qualità organizzative e agonistiche del Circolo Tennis Maglie, le cui squadre competono nei principali campionati nazionali, oltre che in quelli minori. Nei nostri programmi ci impegneremo a promuovere ulteriori attività e settori, con l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi ai soci».

Per il vicepresidente del CT Maglie Antonio Sorrento: «Nonostante le grandi difficoltà dettate dalla nuova riforma sportiva, lo sport va avanti ed il tennis racconta uno dei suoi periodi migliori. Il nostro Circolo Tennis di Maglie segue l’onda lunga del periodo positivo e fa segnare un record storico per il 60° torneo della Canicola e questori rende fieri ed orgogliosi!».

Il torneo della Canicola prosegue prosegue con il Grand Prix dei Veterani, che vedrà le finali disputarsi domenica 18 agosto. Questo evento sportivo è legato al progetto regionale “Allénati contro la violenza”, promosso dalla Regione Puglia per combattere la violenza sulle donne.

Dopo il Grand Prix, l’appuntamento successivo sarà il 22 settembre con il torneo esibizione di Pickleball, valido per l’accesso alle fasi finali del Road to Torino 2024, che si svolgeranno durante le finali delle ATP Finals.

