Giornata dell’ infermiere, Giuliano (UGL): “Sottopagati, usurati, dimenticati”

“Una professione nobile, nata oltre due secoli fa con Florence Nightingale, e oggi più che mai fondamentale per il nostro Paese”. Così Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, interviene in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, sottolineando la necessità di andare oltre le celebrazioni formali per affrontare i veri problemi che affliggono il comparto.

“Vorremmo che l’attenzione non durasse solo 24 ore e che agli infermieri, come a tutte le figure del nostro sistema sanitario, fossero finalmente riconosciuti giusti diritti e dignità”, afferma Giuliano. Tra le priorità indicate ci sono l’aumento delle retribuzioni, per allinearle agli standard europei, il rafforzamento della sicurezza sul lavoro, il contrasto al demansionamento, l’abolizione del vincolo di esclusività e il riconoscimento del lavoro usurante.

Il segretario ricorda l’enorme contributo offerto dagli infermieri italiani durante la pandemia, un sacrificio che – a suo dire – merita risposte tangibili. Non si tratta solo di riconoscimenti morali, ma di interventi legislativi e contrattuali che rendano la professione nuovamente attrattiva, soprattutto per le nuove generazioni.

“Già da domani – conclude Giuliano – saremo ancora al loro fianco per chiedere soluzioni vere alle gravi carenze di organico che penalizzano il nostro Servizio Sanitario Nazionale. La salute è un diritto che va garantito con investimenti, risorse e rispetto per chi ogni giorno lavora al servizio della comunità”.

