Teatro, drammaturgia e letteratura nella nuova stagione Kismet di Bari

BARI – Ventisette spettacoli. Protagonisti i più importanti interpreti della scena teatrale contemporanea, capaci di attraversare linguaggi artistici, generi e temi alla ricerca di un significato. Sono gli Attraversamenti che compongono la Stagione teatrale 2024.25 del Teatro Kismet, con la direzione artistica di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, rivolti a un pubblico adulto e a tutta la famiglia. In scena in uno spazio come quello dell’Opificio Per le Arti, rinnovato dal punto di vista dell’ecosostenibilità.

Ad aprire la stagione serale è la nuova coproduzione di Compagnia del Sole e Teatri di Bari, Quando le stelle caddero nel fiume. E poi anteprima regionale per l’adattamento dell’ultimo romanzo di Roberto Saviano, Cuore puro. Favola nera per camorra e pallone. Gli Attraversamenti al Kismet guardano anche ai più giovani con la Stagione Famiglie a teatro: 11 spettacoli pensati per un pubblico che spazia dalla prima infanzia all’adolescenza. Teatro e letteratura dialogano nella programmazione al Kismet con gli appuntamenti della rassegna letteraria con intellettuali e scrittori, curata dal presidente onorario di Teatri di Bari, Nicola Lagioia

