Bitonto, in scena la commedia in vernacolo

BARI – Un tema serio e importante, come quello della ludopatia, affrontato con l’arma dell’umorismo e della risata in chiave vernacolare, per rendere meno amara la riflessione su questo fenomeno. È l’obiettivo della Compagnia Scacciapensieri che porta in scena sul palco del teatro auditorium Degennaro, all’interno della Fondazione Santi Medici di Bitonto, la sua ultima creazione “Avastèv jiun”.

Il plot della commedia si incentra su questo tema che darà una lezione ai membri della sgangherata famiglia Stangachiàzz, il cui capofamiglia, Feluccio, pagherà caro il suo amore per le lotterie. E sarà pure destinato a osservare impotente le vicissitudini dei suoi cari che non risparmieranno colpi bassi pur di placare la loro fame di beni terreni.

