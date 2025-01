Team Altamura, ufficiale Ganfornina. In arrivo anche Ortisi

Da un lato Ortisi del Messina (ex Fidelis Andria), dall’altro Ganfornina: doppio rinforzo dalla cintola in su per la Team Altamura. I biancorossi ufficializzano il secondo, ma siamo in dirittura d’arrivo anche sul primo calciatore menzionato. Si muove ancora sul mercato il ds Grammatica.

GANFORNINA-TEAM ALTAMURA, LA NOTA DEL CLUB

Il Team Altamura è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗣𝗲́𝗿𝗲𝘇 𝗚𝗮𝗻𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝗻𝗮, talentuoso centrocampista spagnolo classe 1996, che ha firmato un contratto con il club fino al 2026.

Ganfornina è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, arriva in Italia nel 2002 passando dall’Ugento al Martina per poi approdare al Casarano. 𝗚𝗮𝗻𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝗻𝗮 porta con sé esperienza e qualità in mezzo al campo, pronto a dare il massimo per i nostri colori.

