Team Altamura show: 3-0 alla Palmese, vetta e punteggio pieno

La Team Altamura prosegue nel suo avvio di stagione da sogno e, dopo aver regolato Gelbison e Manfredonia, fa lo stesso anche contro la Palmese: allo Stadio D’Angelo termina 3-0 a favore dei biancorossi che salgono a quota 9 punti in classifica, in vetta con il Martina a punteggio pieno. Giacomarro opta per un 3-4-3 con Grande e Maccioni larghi sulle fasce e con il terzetto offensivo composto da Kharmoud, Lattanzio e Loiodice, Sarnataro risponde con un 4-2-3-1 con Puntoriere unico riferimento offensivo.

Nella prima mezzora le squadre si studiano e di fatto non accade nulla di degno di nota. Per il primo sussulto bisogna attendere il minuto 31: a crearlo è Maccioni che raccoglie al limite dell’area un pallone allontanato dalla difesa campana e scaglia una conclusione che finisce alta sopra la traversa. Trascorrono quattro minuti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Loiodice è Bertolo a tentare la soluzione ravvicinata: sfera ancora una volta alta sopra la traversa.

Nella ripresa i murgiani partono con un piglio diverso. E così prima al minuto 48 è Maccioni ad andare via sull’out di destra in azione personale e a concludere da posizione quasi impossibile esaltando i riflessi di Moccia, poi al minuto 54 arriva il gol che sblocca l’incontro: calcio d’angolo battuto dalla destra, colpo di testa di Bertolo che beffa Moccia e si insacca all’angolino. Di lì in avanti la Team Altamura va sul velluto. Passano tre minuti e immediato arriva il bis, questa volta con Loiodice, abile nel far secco Moccia dal centro dell’area capitalizzando al massimo così una grande azione di Kharmoud dalla sinistra. Emozioni finite? Neanche per scherzo. I padroni di casa non si accontentano e al minuto 68 concedono il tris: grande azione personale di Cascella sulla destra, pallone messo al centro lì dove Schiavino in anticipo sul diretto marcatore deposita la sfera alle spalle del suo estremo difensore. E’ il centro che chiude la contesa, con i rossoneri che, al di là di un bel mancino di Puntoriere prodigiosamente respinto da Fernandes al minuto 72, non riescono a reagire. Termina così dopo cinque minuti di recupero, è tripudio allo Stadio D’Angelo.

TABELLINO

TEAM ALTAMURA 3

PALMESE 0

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Fernandes; Cascella (39′ st Esposito), Petta, Bertolo; Grande (6′ st D’Innocenzo), Logoluso, Dipinto, Maccioni (21′ st Battimelli); Kharmoud, Lattanzio (21′ st Errico), Loiodice (31′ st Bolognese). A disp.: Spina, Mattera, Tataru, Molinaro. All.: Giacomarro.

PALMESE (4-2-3-1): Moccia; Carotenuto, Russo, Schiavino, Tribuno (39′ st Morlando); Fusco, Cardone (22′ st Galdean); Amato (22′ st Noletta), Silvestro (26′ st D’Angelo), Potenza (44′ st Boemio); Puntoriere. A disp.: Scognamiglio, Manco, Romano, Filogamo. All.: Sarnataro.

ARBITRO: Petraglione di Termoli

RETI: 9′ st Bertolo (TA), 12′ st Loiodice (TA), 23′ st aut. Schiavino (P)

NOTE: Recupero: 1′ pt; 5′ st.

