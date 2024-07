Team Altamura, il punto sul mercato: tre conferme e quattro volti nuovi in arrivo

La Team Altamura corre dritta verso l’inizio della nuova stagione, quella del tanto atteso ritorno tra i professionisti: ancora qualche giorno di vacanza e poi per la truppa biancorossa sarà tempo di radunarsi e di partire alla volta di Alfedena, sede del ritiro estivo che scatterà il prossimo 15 luglio. Il direttore sportivo Grammatica, ufficializzato nelle scorse ore, è a lavoro per mettere a disposizione di Di Donato, neo tecnico dei murgiani, una rosa se non completa quantomeno adeguata per la due settimane da trascorrere in terra abruzzese.

Tre le uniche conferme rispetto alla squadra che ha stravinto l’ultimo Girone H di Serie D: faranno parte del gruppo biancorosso i centrocampisti Dipinto e Bolognese, già in passato transitati dalla C con la maglia della Fidelis Andria, e l’attaccante Molinaro. Niente da fare invece, sempre a proposito di reduci dallo scorso campionato, per l’estremo difensore Gabriel Fernandes che, anche se under, in quanto straniero non avrebbe fatto minutaggio e che ha scelto di proseguire la sua carriera al Casarano; al suo posto, almeno per il momento, ci sarà un altro under proveniente dal Girone E di Serie D.

Già tre, in aggiunta a ciò, i colpi messi a referto: possono essere considerati nuovi calciatori della Team l’esterno offensivo Mattia Rolando, lo scorso anno a Foggia nella seconda parte di stagione, ma anche il difensore ex Martina Silletti e il terzino destro classe 2002 Poggesi, scuola Fiorentina ed ex Pro Sesto e Arezzo. Ormai ai dettagli anche la quarta entrata, quella dell’attaccante classe 2002 Sabbatani, a Ravenna insieme a Grammatica e pronto a firmare un biennale. Non del tutto tramontata la pista Mane, terzino in uscita dal Bari, mentre continua la caccia al grande nome per il reparto offensivo: piace lo svincolato Fabrizi, ma l’ex Latina sembra ormai destinato al Pineto; occhi puntati anche su Bombagi, reduce dalla promozione in B con il Mantova, e su Magrassi, attaccante di proprietà del Cittadella.

