Bari, tutto fatto con Obaretin. Ai dettagli l’arrivo di Chajia

Altro giro, altra corsa, altre ufficialità in arrivo in casa Bari, a qualche ora di distanza dall’inizio del ritiro di Roccaraso. Dopo Favasuli, un altro under è ormai pronto a essere annunciato: si tratta di Nosa Edward Obaretin, centrale difensivo classe 2003 che approda nel capoluogo pugliese con la formula del prestito dal Napoli. Tutto fatto per l’arrivo dell’ex Trento, secondo volto nuovo portato in consegna dal mercato estivo condotto dal tandem Magalini-Di Cesare. Ma non è tutto qui. Già, perché ci potrebbe essere un’altra ufficialità entro l’avvio delle due settimane da trascorrere in terra abruzzese, quella relativa a Moutir Chajia, trequartista in uscita dal Como: trattativa ai dettagli per il classe 1998, belga-marocchino, trequartista duttile reduce dalla promozione in Serie A con i lariani e pronto a riabbracciare Moreno Longo, suo tecnico a lungo in riva al Lago.

Per il resto, le priorità restano sempre le stesse e conducono, sopra a ogni altra cosa, a un portiere di categoria e a un attaccante: sul primo fronte la pista più calda porta a Filip Stankovic, estremo difensore ex Sampdoria, di proprietà dell’Inter, per il quale però non manca la concorrenza; resiste anche il profilo di Adrian Semper, anche lui del Como e anche lui probabilmente in uscita, al pari di Radunovic del Cagliari, ultimo interprete da inserire nel calderone dei portieri ricercati dai biancorossi. Ormai nettamente più sullo sfondo, invece, Pigliacelli, vicino al Catanzaro. Capitolo centravanti: tante, come noto, le suggestioni, l’ultima è quella di un clamoroso ritorno, quello di Sebastiano Esposito, a caccia di una nuova avventura dopo la fine di quella con la Sampdoria. Trattativa difficile per il talento dell’Inter, protagonista nella seconda parte della trionfale stagione 2022/2023 in riva all’Adriatico.

La formazione biancorossa si trasferirà ai piedi dell’Appennino nel pomeriggio di mercoledì e ci permarrà per le due settimane successive; fissata per il 31 luglio, come annunciato dal presidente De Laurentiis in conferenza stampa, un’amichevole internazionale per l’addio al calcio di Di Cesare al San Nicola.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author