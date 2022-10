Se Danucci non nasconde la delusione, Ciro Ginestra è decisamente più soddisfatto per il pari conquistato all’ultimo respiro. “Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, nella ripresa siamo andati decisamente meglio. Il Brindisi ci ha punito alla prima vera occasione ed è così quando affronti una squadra forte. Siamo stati comunque bravi a non mollare e a riprendere una partita che sembrava persa”.