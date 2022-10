Pari e patta tra Bisceglie e Manfredonia: finisce 0-0 il match del Ventura tra due squadre che sostanzialmente si equivalgono e senza trovare l’episodio decisivo.

Gara in cui le occasioni non mancano fin dall’inizio. Al 9′ tentativo di De Vivo, palla alta di poco. Al 15′ rispondono gli ospiti con Giambuzzi da fuori area. Tentativo impreciso. Ancora botta e risposta nei minuti successivi. 20′: Achick costringe Tarolli alla respinta, al 26′ De Vivo pesca Bonicelli. Colpo di testa, palla in angolo. Al 36′ tiro-cross di Biason che non sorprende Tarolli. Al 40′ ecco invece D’Argenio: Chironi paraNella ripresa ancora occasioni da una parte e dall’altra. Ma il gol non arriva. Al 46′ Bonicelli pesca Di Rito, colpo di testa alto. 54′: replica di Turitto, colpo di testa a lato. Non ha più fortuna Achick, autore di una buona progressione al 62′, ma la conclusione finale è da dimenticare: alta. Al 71′ Bonicelli va inizialmente in rete ed esulta: gioia cancellata per ravvisate irregolarità. Ultimo brivido all’83’ con Turitto. Ci prova da fuori il numero 11, palla a fil di palo. Termina così, senza né vincitori o vinti. (Foto Emmanuele Mastrodonato)

BISCEGLIE-MANFREDONIA 0-0

BISCEGLIE (3-5-2): Tarolli; Stele, Sanchez, Rodriguez (6’ pt Mastrippolito); Barletta, De Vivo, Pissinis (21’ st Stefanini), Dargenio, Logrieco; Di Rito, Bonicelli. Panchina: Zinfollino, Salguero, Paolillo, Grumo, Di Pierro, Poverino, Ferrante. All. Cinque.

MANFREDONIA (3-4-3): Chironi; Conticchio (19’ st Lauriola), D’Aiello, Montrone; Giambuzzi (27’ st Lobosco), Biason, Salvatore, Turitto; Achik (27’ st Bevilacqua), Morra, Potenza (13’ st Gissi). Panchina: Coletta, Cirillo, Dinielli, Fiorentino, Cicerelli. All. De Candia.

ARBITRO: Cianci di Bari. GUARDALINEE: Dellaquila e Nero.

NOTE: angoli 3-6. Recupero: pt 2’, st 4’.

AMMONITI: Stele, Conticchio, Logrieco, Di Rito, Turitto..