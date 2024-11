Team Altamura, con il Potenza un pari che sa di maturità. Preoccupazione per Leonetti

Un punto che sa di continuità, un pareggio che conferma le indicazioni di crescita già evidenziate nelle ultime apparizioni: il Team Altamura, nell’analisi del 2-2 rimediato lunedì sera contro il Potenza, può cogliere senza dubbio il bicchiere mezzo pieno. Al San Nicola i ragazzi di Di Donato si sono confrontati con una delle compagini più in forma del raggruppamento, imbattuta da sette turni e in piena zona playoff, e se la sono giocata ad armi pari. Anzi, ad onor del vero, guardando le occasioni avute sul momentaneo 1-0 e nel finale di gara, se c’è una squadra uscita dal campo con più rimpianti dell’altra, quella è senza dubbio la formazione biancorossa. Poco male, comunque, perché quello che contava era dar seguito a quanto di ottimo fatto vedere di recente.

Sono quattro adesso i risultati utili consecutivi, otto i punti racimolati nelle ultime quattro uscite: un bottino, questo, che tiene i murgiani in una posizione di classifica tutto sommato tranquilla, a -3 dalla zona playoff ma soprattutto a +4 su quella playout. Tornando alla sfida di lunedì sera, a convincere è stato soprattutto l’atteggiamento esibito da Silletti e compagni dopo il tremendo uno-due potentino tra il tramonto della prima frazione e l’avvio della ripresa; non tutti sarebbero riusciti a reagire psicologicamente dopo un qualcosa del genere e invece loro lo hanno fatto con una tranquillità e una maturità atipiche per una realtà neopromossa dalla D.

Segno di un gruppo che evidentemente funziona, un gruppo nel quale chi subentra lo fa con la stessa grinta di chi scende in campo dal primo minuto, un gruppo che spera di non dover fare a meno di Leonetti per troppo tempo: il fantasista, che aveva sbloccato l’incontro con i lucani, è stato costretto all’uscita anticipata nel primo tempo a causa di un problema muscolare, un problema la cui entità verrà valutata nelle prossime ore.

