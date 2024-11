Taranto, viaggio nella legalità con Valentina Vezzali

Si parlerà di legalità e sicurezza nel corso del convegno organizzato dalla segreteria provinciale di Taranto del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP), in programma venerdì 22 novembre e che vedrà, tra gli altri, la presenza dell’on. Valentina Vezzali, campionessa del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro e ambasciatrice del messaggio da diffondere ai ragazzi: «Lo sport allontana dalla droga. Non dipendere dalla droga, dipendi dallo sport».

Prenderanno parte all’evento, oltre a Vezzali, anche il dottor Antonio Pignataro, dirigente generale di PS e consulente del Dipartimento Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio; il dottor Fabio Abis, dirigente superiore della Polizia di Stato, direttore del servizio dei reparti speciali; don Antonio Coluccia, sacerdote antimafia impegnato da anni nella lotta alla droga e criminalità giovanile; il dottor Silvano Filippi, segretario nazionale Siulp.

Il nodo del dibattito, moderato dalla giornalista di TarantoToday Elena Ricci, riguarderà il tema della legalità e della sicurezza fra alta tecnologia, sistemi e mezzi, risorse umane e leggi appropriate. Una necessità improcrastinabile che non deve essere percepita come un costo, bensì come un investimento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author