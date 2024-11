Taranto, approvati lavori di manutenzione per i sottopassi

La Giunta comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, ha approvato un progetto di straordinaria manutenzione per i sottopassi di via Dante, via Ancona e viale Magna Grecia. L’intervento, finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e a riqualificare le infrastrutture viarie, prevede una spesa di 400mila euro ed è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026.

Secondo la relazione presentata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Ciraci, le infrastrutture interessate mostrano segni di deterioramento che richiedono interventi urgenti per garantire una mobilità veicolare più sicura. Il progetto nasce anche dalle segnalazioni dei cittadini e della Polizia Locale, prontamente raccolte dalla Direzione Lavori Pubblici.

“Assicurare la sicurezza delle strade e dei cittadini è una priorità della nostra amministrazione”, ha dichiarato il sindaco Melucci. L’assessore Ciraci ha sottolineato l’efficienza del lavoro svolto dagli uffici competenti, evidenziando l’importanza di un intervento che migliorerà sensibilmente le condizioni delle infrastrutture coinvolte.

