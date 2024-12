Taranto: Vestas Blades Italia assume 17 tecnici grazie ad Arpal Puglia

Diciassette professionisti con profili altamente tecnici sono stati assunti da Vestas Blades Italia srl grazie all’intermediazione pubblica di Arpal Puglia. La selezione, avviata a luglio e conclusa nei giorni scorsi, è stata curata dal Centro per l’Impiego di Taranto, che ha gestito l’intero processo, coinvolgendo circa 500 candidati.

Vestas Blades Italia, filiale della multinazionale danese leader mondiale nel settore delle turbine eoliche, rappresenta una delle eccellenze industriali del territorio ionico. Attiva a Taranto da 25 anni, ha recentemente ampliato la propria capacità produttiva inaugurando una nuova linea per le grandi turbine V236-15.0, sostenuta con i fondi del PNRR attraverso i “Contratti di sviluppo” gestiti da Invitalia.

I profili selezionati

Grazie ad Arpal, Vestas ha individuato quattro profili chiave: addetti al magazzino, ispettori di qualità, tecnici di manutenzione e specialisti nella lavorazione di materiali compositi. La raccolta delle candidature è avvenuta tramite il portale regionale “LavoroXTe”. Dopo una prima scrematura basata sui CV, i candidati hanno affrontato una preselezione e colloqui tecnici specifici con gli ingegneri aziendali. Alla fine, 17 candidati hanno sottoscritto il contratto di assunzione.

L’esperienza di un neoassunto

Tra i nuovi assunti, F.C., 48 anni, manutentore elettromeccanico, ha raccontato: “L’intero processo selettivo, seguito dagli operatori di Arpal Puglia, è stato un’esperienza unica. Sono stato supportato e motivato, e le mie competenze sono state valorizzate. Ora mi auguro di confermare la fiducia accordatami al termine del contratto di 12 mesi”.

Il riconoscimento di Vestas

Damiano Gianturco, HR Business Partner di Vestas Blades Italia, ha elogiato la collaborazione con Arpal: “Abbiamo riscontrato grande competenza e professionalità in tutte le fasi della selezione. Siamo soddisfatti dell’unità di intenti e del metodo condiviso con il Centro per l’Impiego, e speriamo di proseguire questa proficua collaborazione in futuro”.

Un successo per il territorio che conferma l’importanza di un’intermediazione pubblica efficace per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

