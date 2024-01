Taranto, ufficiale l’ingaggio di Travaglini

Nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio, il Taranto ha ufficializzato l’acquisito di Christian Travaglini. Classe 2000, approda in rossoblù dal Cagliari con la formula del prestito secco. Il difensore mancino, primo acquisto del mercato invernale del Taranto, ha iniziato la stagione con la Ternana in Serie B, mentre in C ha vestito per due stagioni consecutive la maglia dell’Olbia, totalizzando 68 presenze. È a disposizione di Capuano per la sfida con il Picerno, in programma alle 20.45 di venerdì 12 gennaio allo stadio Erasmo Iacovone.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp