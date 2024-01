Taranto, ufficiale l’ingaggio di De Marchi

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Michael De Marchi sino al 30/06/2025

Classe 1994, De Marchi è un attaccante che approda in rossoblù dopo aver trascorso un anno e mezzo a Padova. In serie B vanta presenze con le maglie di Carpi e Cittadella. In serie C ha giocato tra le fila di Prato, Virtus Verona, Imolese, Pescara e Sud Tirol, con quest’ultimo club ha vinto il campionato di terza serie. A Michael va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblù!

