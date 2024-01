Taranto, duello con la Turris per Tascone

Con Romano in partenza, destinazione Giugliano, il Taranto ha bisogno di trovare il suo sostituto nel minor tempo possibile. Sarebbe già stato individuato: l’identikit è quello di Simone Tascone, centrocampista centrale napoletano di 26 anni, attualmente in forza alla Virtus Entella. Eziolino Capuano avrebbe avviato una trattativa con il club ligure, ma sul calciatore ci sarebbe anche la Turris, che gli permetterebbe di avvicinarsi a casa. Tascone vanta una lunga esperienza in Serie C con le maglie di Ternana, Paganese, Pescara, Catanzaro, Turris, Fano, Casertana e, in ultimo, Virtus Entella.

