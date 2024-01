Foggia, arriva Emanuele Santaniello dal Monopoli

Il Foggia ha un nuovo attaccante. Il club del presidente Nicola Canonico ha ingaggiato Emanuele Santaniello, attaccante del Monopoli. Ecco il comunicato ufficiale:

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver trovato l’accordo con il Calcio Foggia 1920 per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Santaniello.

Arrivato a Monopoli a fine gennaio 2023, per il 33enne attaccante campano (compirà 34 anni il prossimo 27 gennaio) l’esperienza in biancoverde si chiude con 18 presenze totali, 3 gol (tutti nella stagione in corso) e 2 assist.

Il club augura a Santaniello un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp