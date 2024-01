Taranto, ufficiale: Antonio Matera fino al 2025

Il Taranto comunica di aver acquisito Antonio Matera sino al 30/06/2025. Classe 1996, arriva dalla Turris, club con cui ha iniziato questa stagione. In Serie C, il neo-centrocampista rossoblù ha vestito le maglie di Fidelis Andria (una promozione dalla D alla C), Potenza, Cavese e Avellino. In carriera vanta anche 6 presenze in B con il Benevento.

