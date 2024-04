Taranto, tentato furto ai danni di donna anziana: due arresti

I Carabinieri di Taranto hanno arrestato due giovani tarantini, di 36 e 34 anni, accusati di aver progettato un piano per sottrarre i beni di un’anziana signora.

La vittima, fidandosi dell’uomo che in passato l’aveva assistita nelle faccende domestiche e nel giardinaggio, ha accolto la sua proposta di aiuto. Tuttavia, la situazione è precipitata quando lo stesso uomo, insieme a un amico, ha tentato di compiere un furto nella casa della donna.

Grazie alla segnalazione di un passante, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente sorprendendo uno dei malviventi mentre rovistava tra gli oggetti della casa. Il complice è stato bloccato poco dopo un breve inseguimento.

Le indagini hanno rivelato un piano ben orchestrato: la telecamera di sorveglianza è stata manomessa, la porta posteriore è stata forzata e un messaggio inviato dall’autista al complice ha facilitato l’accesso alla proprietà.

Nonostante non siano riusciti a portare via nulla, i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e posti agli arresti domiciliari in attesa del processo.

