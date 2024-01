Taranto: Tanti intrighi tra campo e mercato

TARANTO – Prosegue il lavoro del Taranto in vista del match di Messina in programma domenica in terra siciliana. Una prova del nove per i rossoblù, soprattutto all’indomani del pareggio contro il Picerno e in una settimana bollente in chiave mercato. Alla corte di Capuano, nel dettaglio, sono approdati, oltre a Travaglini, pure Miceli e De Marchi, tutto fatto anche per Valietti, esterno destro di proprietà del Genoa, mentre Tascone, malgrado l’accordo con i rossoblù, ha scelto Foggia.

Sul fronte uscite, invece, Romano rimane in orbita Giugliano, mentre resta in auge l’intrigo legato ad Antonini: un nuovo incontro con il Catanzaro nella giornata di venerdì, quella che potrebbe portare il centrale italo-brasiliano direttamente in Serie B. In ogni caso, difficilmente sarà arruolabile per Messina anche se l’affare non dovesse chiudersi. Su De Santis è piombata la Ternana, sondaggio del Crotone, invece, per Fabbro.

Ma Capuano deve anche e soprattutto pensare alle vicende legate al rettangolo verde. La reale emergenza è sulle fasce perché Panico dovrà stringere i denti rimpiazzando lo squalificato Ferrara, mentre rimangono da comprendere le condizioni di Mastromonaco, venerdì scorso assente per febbre. Verso l’esordio dal 1’, intanto, sia Miceli che De Marchi.

