Taranto, spazzatrice bloccata sui binari

TARANTO – Brutta avventura per il conducente di una spazzatrice dell’azienda dell’igiene urbana di Taranto, questa mattina. Intorno alle 9.15 il mezzo di Kyma Ambiente è rimasto bloccato sui binari del passaggio a livello del quartiere Tamburi, in via Galeso. Rapidamente è stata allertata RFI, così il treno in arrivo è stato temporaneamente bloccato. Aperta la sbarra dopo pochi minuti, il mezzo ha liberato i binari e la situazione è tornata alla normalità.

