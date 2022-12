Taranto: Spaccio cocaina e hashish, arrestata una donna

Condividi su...

Linkedin email

Continua senza sosta il lavoro dei Carabinieri per reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti a Taranto. Nella serata del 30 novembre scorso, i militari, transitando nel rione Tamburi, hanno notato una donna, che alla vista dei Carabinieri ha gettato alcune bustine per terra: si trattava di 3 dosi ben confezionate di cocaina. La successiva perquisizione ha consentito di trovare, addosso alla donna stessa, altri 5 grammi di hashish e 7.500 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Nel suo appartamento sono stati rinvenuti ulteriori 15 grammi della stessa sostanza. Lo stupefacente è stato sequestrato, la donna è stata tratta in arresto e sottoposta ai domiciliari nella sua abitazione.