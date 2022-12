Manfredonia: Controlli, raffica di arresti e multe

Condividi su...

Nel mese di novembre, i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia hanno intensificato l’attività di controllo del territorio. Diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno arrestato 8 persone, responsabili, a vario titolo, dei reati di furto, spaccio di sostanze stupefacenti e inosservanza degli obblighi cautelari.

In particolare, dopo un’accurata attività di indagine, è stato arrestato un uomo che, tra febbraio e marzo 2022, avrebbe perpetrato furi a distributori automatici posti all’interno di un locale commerciale.

Per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti, un uomo è stato arrestato in flagranza perché trovato in possesso di più di mezzo chilo di stupefacenti tra hashish e cocaina, per un totale di 3.600 dosi medie singole ricavabili e un valore di 12.500 euro, oltre a bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze per lo spaccio.

I controlli alla circolazione stradale hanno permesso di accertare dovesse infrazioni del codice della strada con più di 8.000 euro di sanzioni elevate, soprattutto per mancanza di copertura assicurativa, decine di mezzi sequestrati e altrettante patenti ritirate. Più di 50 sono stati gli accertamenti effettuati con l’etilometro, tramite anche il personale sanitario, per prevenire e contrastare il fenomeno degli incidenti stradali e sanzionare chiunque si fosse posto alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.